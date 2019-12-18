Миронов предложил раздать россиянам 1 трлн рублей

Лидер фракции "Справедливая Россия" депутат Госдумы Сергей Миронов предложил выплатить россиянам "13-ю зарплату" из неизрасходованного одного триллиона рублей из средств федерального бюджета.

По сведениям Счетной палаты, неисполнение расходов бюджета в текущем году ожидается в размере одного триллиона рублей.

"Может быть, нам следует поступить справедливо, и с учетом большого социального расслоения, с учетом реального бедственного положения десятков миллионов наших граждан выплатить им из этого триллиона 13-ю зарплату, 13-ю пенсию, 13-ю стипендию", — выступил с такой инициативой Миронов.

При этом он напомнил, что рост НДС до 20% российское правительство объяснило необходимостью увеличения бюджета на 600 миллиардов рублей.