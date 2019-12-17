ЦБ предложил сделать более жесткими правила выдачи ипотеки

В России могут быть ужесточены правила выдачи ипотечных кредитов для банков. Эти меры содержатся в докладе Центробанка, который регулятор подготовил для обсуждения участниками рынка.

Так, с 1 июля будущего года Банк России может ввести дифференцированные надбавки "к коэффициентам риска по ипотечным кредитам в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщика и отношения размера основного долга по ипотечному кредиту к справедливой стоимости предмета залога", — цитирует РИА Недвижимость материалы ЦБ РФ.

Как это отразится на банках?

Если эти меры примут, нагрузка на капитал финансовых учреждений при сохранении структуры ипотечных портфелей может увеличиться в 1,4 раза.

В результате, Банк России лишит банки стимула выдавать ипотеку заемщикам с большой долговой нагрузкой и невысоким первоначальным взносом.