Госдума одобрила продление заморозки накопительных пенсий

Депутаты Госдумы РФ приняли в третьем, окончательном чтении, внесенный правительством закон о продлении до конца 2022-го года заморозки накопительной части пенсии.

Как передает информагентство ТАСС, в соответствии с действующим законом, с 2014 года отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработных плат россиян пускаются на выплаты действующим пенсионерам. Эта норма действительна до конца 2021-го года. В процессе думского заседания 10 декабря она была продлена еще на год.

То, что продление заморозки — необходимость, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова объясняет спецификой формирования федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда (ПФР). Она рассказала, что доходы бюджета Пенсионного фонда вырастут на сумму свыше 634 миллиардов рублей. Это, в свою очередь, позволит направить дополнительные поступления на выплаты страховых пенсий, производимые сейчас.