ВТБ прогнозирует падение розничного кредитования в 2 раза в 2020 году

Розничное кредитование в России в 2020 году замедлится приблизительно в два раза. Такого мнения придерживаются аналитики ВТБ.

Сбудется ли этот прогноз, в комментарии специально для Правда.Ру свое мнение высказал Никита Масленников, руководитель направления "Финансы и экономика" ИНСОР, экономист.

По его мнению, аналитики ВТБ ориентируются на прогноз Центробанка. Те тоже предполагают такое значимое сокращение, сказал Масленников.

"Также и обеспеченные кредиты растут в годовом выражении более чем на 20% с лишним, то они ожидают сокращение где-то до 14-15%, может быть, даже ниже. Поэтому здесь прогноз такой исключительно рабочий. Он важен для того, чтобы понимать, что оборотная сторона сокращения темпов потребительского кредитования — это снижение долговой нагрузки на граждан. Поскольку долговая нагрузка снижается, то и обязательные выплаты тоже сокращаются, у людей могут подрасти реальные располагаемые доходы. В целом, это позитивный тренд, потому что действительно снижает риск попасть в долговое бремя у многих наших сограждан", — объяснил эксперт.

Что касается оснований для такого рода прогнозов, по мнению экономиста, они заключаются в том, что регулятор активно начинает сдерживать темпы роста необеспеченных потребительских кредитов.