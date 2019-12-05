Розничное кредитование в России в 2020 году замедлится приблизительно в два раза. Такого мнения придерживаются аналитики ВТБ.
Сбудется ли этот прогноз, в комментарии специально для Правда.Ру свое мнение высказал Никита Масленников, руководитель направления "Финансы и экономика" ИНСОР, экономист.
По его мнению, аналитики ВТБ ориентируются на прогноз Центробанка. Те тоже предполагают такое значимое сокращение, сказал Масленников.
"Также и обеспеченные кредиты растут в годовом выражении более чем на 20% с лишним, то они ожидают сокращение где-то до 14-15%, может быть, даже ниже. Поэтому здесь прогноз такой исключительно рабочий. Он важен для того, чтобы понимать, что оборотная сторона сокращения темпов потребительского кредитования — это снижение долговой нагрузки на граждан. Поскольку долговая нагрузка снижается, то и обязательные выплаты тоже сокращаются, у людей могут подрасти реальные располагаемые доходы. В целом, это позитивный тренд, потому что действительно снижает риск попасть в долговое бремя у многих наших сограждан", — объяснил эксперт.
Что касается оснований для такого рода прогнозов, по мнению экономиста, они заключаются в том, что регулятор активно начинает сдерживать темпы роста необеспеченных потребительских кредитов.
"В частности, инструмент предельно прост и ясен. Никто не запрещает вам предоставлять кредиты гражданам с таким уровнем долговой нагрузки, условно говоря. Но если он управляет кредитами, отвлекая более 50% своей реальной заработной платы, то тогда банку под этот самый кредит меняется очень серьезно норматив предварительного резервирования. Потому что все понимают, что при такой долговой нагрузке человек просто не будет обслуживать кредит. А если так, давайте, чтобы вас застраховать, господа банкиры, от потерь, вам включаем серьезный коэффициент. А обязательное резервирование — это всегда вы будете чистые и с банковской прибылью. Поэтому ясно, что мотивация здесь именно такая. Кредитовать можно, но нужно получить и прибыль", — добавил Никита Масленников.
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