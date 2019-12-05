Житель Удмуртии украл более 160 тыс.рублей через мобильное приложение

В Камбарке (Удмуртия) мошенник украл деньги потерпевшего при помощи специального мобильного приложения. Как сообщили в пресс-службе МВД по региону, всего было похищено 164 тысячи рублей.

Инцидент случился в гостях, куда пришел потерпевший — инженер одной из компаний города. Там, кроме хозяина, знакомого инженера, присутствовало еще несколько человек. Одни из них попросил у мужчины посмотреть телефон. Тот, ничего не подозревая, дал свой мобильник злоумышленнику.

Последний, воспользовавшись специальным приложением, перечислил с банковского счета потерпевшего на другие счета деньги в размере 164 000 рублей, после чего он вернул аппарат владельцу. О краже денег потерпевший узнал только на другой день.

Мужчина написал заявление в полицию. Подозреваемый, ранее судимый 39-летний местный житель, сейчас арестован, против него возбудили уголовное дело. За это преступление ему грозит до шести лет тюрьмы.