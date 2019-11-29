Студенты Туркмении сдадут по 22 тыс. рублей на новогодние костюмы

В вузах столицы Туркмении обязали учащихся до конца этой недели сдать по 1 200 манатов (22 000 рублей) на приобретение костюмов для новогодних праздников.

Студенты пожаловались на то, что им запрещено самостоятельно покупать себе костюмы. Руководство учебных заведений сослалось на необходимость проведения централизованной закупки — якобы для того, чтобы у всех были одинаковые праздничные костюмы. В действительности же вузы закупят костюмы у определенных компаний по завышенной цене и низкого качества.

Родители учащихся посетовали на то, что их детей постоянно принуждают сдавать деньги на покупку униформы, на разные мероприятия, на велосипеды и другие нужды. Отказывающимся платить угрожают отчислить из учебных заведений.