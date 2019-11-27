Цифровые платежи сократят прибыль традиционных банков

В процессе исследования Accenture Global Payments Pulse Survey аналитиками было опрошено 240 топ-менеджеров, которые ответственны за развитие платежей в банках из 22 государств, и выяснили, как они будут повышать лояльность клиентов, размер прибыли и рентабельность в новых условиях. Согласно оценкам Accenture, мировой рынок безналичных платежей в этом году достигнет $1,5 трлн. Ежегодный прирост должен составить 5,5% и в 2025 году показатель превысит $2 трлн. В среднем, темпы роста безналичных платежей составят примерно 5% в год.

По оценкам Accenture, вследствие постепенного замещения классических карточных расчетов мгновенными платежами с невысокими комиссиями или вообще без них, в зоне риска к 2025 году попадет примерно 2,7% доходов банков от платежей. Также около 8% всех доходов от платежных транзакций — под угрозой по причине отсутствия комиссий платежей и общего сокращения транзакционных комиссий.

Только в 2015–2018 годах, как демонстрирует анализ, средний размер выручки на транзакцию по дебетовым картам уже уменьшился на 15%, а по кредитным картам — на 12%, при этом по кредитным картам для клиентов-компаний сократилась на 33%.