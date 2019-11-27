Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что российский бизнес боится наращивать прибыль из-за пристального внимания со стороны контролирующих органов и местных властей. Глава ведомства отмечает, что в стране необходимо сформировать уважительное отношение к высоким прибылям бизнеса.
Если стране удастся справиться с этой задачей, подчеркивает Орешкин, то бизнес не будет бояться визитов силовиков и контролеров, а также сможет сосредоточиться на повышении производительности труда.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.