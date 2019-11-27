Орешкин: бизнес боится наращивать прибыль

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что российский бизнес боится наращивать прибыль из-за пристального внимания со стороны контролирующих органов и местных властей. Глава ведомства отмечает, что в стране необходимо сформировать уважительное отношение к высоким прибылям бизнеса.

Если стране удастся справиться с этой задачей, подчеркивает Орешкин, то бизнес не будет бояться визитов силовиков и контролеров, а также сможет сосредоточиться на повышении производительности труда.