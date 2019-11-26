Россияне не торопятся покупать новостройки: компании терпят убытки

Резкий скачок цен на квартиры в новостройках на фоне перехода отрасли жилищного строительства к проектному финансированию в III квартале стоил застройщикам 16% объемов продаж.

Чтобы вернуть интерес потребителей, уже в начале будущего года строительные компании могут пойти на снижение цен. Но вследствие растущей себестоимости такая возможность может выискаться далеко не у каждого девелопера.

Как передает Коммерсантъ, в III квартале текущего года в РФ было номинально зарегистрировано 162 тысячи договоров долевого участия (ДДУ). Эти цифры на 33% меньше, чем кварталом ранее. Данные расчеты на основе информации Росреестра приводят эксперты ЦИАН.

Реальное падение количества ДДУ они оценили в 16%. Разницу эксперты объяснили высоким процентом нерыночных сделок. Согласно данным ЦИАН, пятая часть продаж во II квартале пришлось на соглашения, по которым застройщики реализовывали ДДУ аффилированным компаниям, чтобы отсрочить переход к проектному финансированию. Что касается III квартала 2018 года, в июле-сентябре этого года количество сделок к нему упало на 5%, к тому же периоду 2017 года — на 8%, 2016 года — на 3%.