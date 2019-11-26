Крупнейшая в мире судостроительная группа появилась в Китае

Компанию China Shipbuilding Group учредили после того как в октябре 2019 года Пекином было одобрено слияние двух самых крупных судостроительных корпораций в стране — China Shipbuilding Industry Corp. (CSIC) и China State Shipbuilding Corp. (CSSC).

Общий размер активов объединенной группы равняется 790 млрд юаней ($112 млрд), штат персонала составляет 310 тысяч человек. Судостроитель выпускает разные виды продукцию — начиная от авианосцев для Военно-морских сил КНР до судов для транспортировки контейнеров, нефти и газа для частных предприятий.

Отмечается, что объединение двух гигантов позволило создать крупнейшую отраслевую группу, которая призвана затмить таких крупных игроков, как Hyundai Heavy Industries Co., Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. и других. Китай желает оптимизировать свой госсектор через слияние и реструктуризацию активов, чтобы справиться с увеличивающимся долгом и повысить прибыльность предприятий.