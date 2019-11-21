Жители Екатеринбурга могут ждать резкого роста зарплат － эксперты

К 2022 году в столице среднеуральского региона вырастет средняя заработная плата работника крупных и средних предприятий. Показатель должен составить до 66 тысяч рублей — такие данные приводятся в прогнозе социально-экономического развития Екатеринбурга.

Местные власти уверены, что размер средней зарплаты работника в номинальном выражении вырастет на 20% в сравнении с показателями текущего года (55 тысяч рублей).

Также в городе вырастет численность населения, на 43 тысячи человек. В 2022 году показатель, согласно прогнозам, должен уже достигнуть 1 млн 559 тысяч человек.

А ранее СМИ сообщали, что размер средней заработной платы на Среднем Урале по итогам января-октября текущего года составил 39 737 рублей.