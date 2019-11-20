Ранняя рукопись Моцарта ушла с аукциона за 413 тыс. долларов

Партитуру 2-х менуэтов, написанных Вольфгангом Амадеем Моцартом в возрасте 16 лет, реализовали на аукционе Sotheby's в Париже. Цена обоих лотов составила за 413 тысяч долларов.

Эта сумма почти в два раза превысила размер изначальной оценочной стоимости рукописи 1772-го года, которая входила в часть коллекции известного австрийского писателя Стефана Цвейга.

Ранее проданные ноты хранились у сестры композитора, которая проживала в городе Зальцбург.

Отмечается, что в неопубликованной партитуре присутствует несколько правок, причем две из них мог сделать отец Моцарта － Леопольд. Средства от продажи будут переданы коммерческим фондам, занимающимся продвижением музыки среди молодых людей.