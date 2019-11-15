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Источник Правда.Ру

Путин: Россия готова дать Украине большую скидку на газ

Экономика » Сырье » Газ

Россия готова снизить цену на газ для Украины на 25 процентов.

Об этом заявил президент страны Владимир Путин, выступая перед журналистами по итогам саммита БРИКС.

"Риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины существует, "Нафтогаз" новыми исками обостряет ситуацию в переговорах с "Газпромом" по новому контракту", — цитирует российского лидера ТАСС.

Путин также отметил, что Россия готова к заключению соглашений по любому законодательству. "Если Украина успеет у себя имплементировать европейское законодательство в оставшийся период времени — ну хорошо. Они взяли на себя обязательства перед Европой, не перед нами. Пусть делают, мы готовы и к этому. Но не все от нас зависит. Поэтому риск прекращения транзита существует, наверно", — сказал он, отвечая на вопрос о возможных рисках для транзита газа через Украину в условиях истечения текущего контракта 31 декабря.

Президент подчеркнул, что Россия заявляла о готовности к достижению любых соглашений с Украиной при участии Еврокомиссии. И, более того, цена по поставкам газа для самой Незалежной может быть ниже текущей на 25%. Но только при условии прямых поставок, без реверса.

"Хочу, чтобы всем было понятно, невозможен никакой реверс. Газ не может в полтрубы течь в одну сторону, а в полтрубы в другую. Чушь это, понимаете? Сапоги всмятку. Это нереально абсолютно. Мы знаем, как это технологически делается. Заходит, потом через лупинг, обходную трубу, назад его качают. Это же советская труба, вот она идет транзитная, а от нее ответвления на всю территорию Украины. Там засчитывают, а потом пересчитывают, как будто это из Европы пришло. Это ерунда просто. Мы это прекрасно понимаем. Мы просто не шумим по этому поводу, чтобы не обострять ситуацию", — отметил президент.

Напомним, что сейчас Россия, Еврокомиссия и Украина ведут консультации по транзиту газа с 2020 года. Однако диалог осложняют судебные разбирательства между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом". Москва предлагает "пакетное решение", которое включает мировое соглашение по судебным спорам и прямые закупки газа по сниженным тарифам. В качестве запасного варианта Россия готова продлить действующий транзитный договор на 2020 года.

Следующий раунд трехсторонних консультаций по вопросу транзита российского газа в Европу через территорию Украины с 2020 года запланирован на конец ноября.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают 31 декабря. К этому времени Россия планирует запустить два газопровода в обход Украины — "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".

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