Россия готова поставлять газ Украине дешевле, чем она берет сейчас

Россия и Украина должны обнулить взаимные претензии по газовому спору, заявил президент России Владимир Путин после переговоров с венгерским премьером Виктором Орбаном.

Об этом сегодня сообщает ТАСС.

Комментируя судебные споры между "Газпромом" и "Нафтогазом", российский лидер назвал абсурдными попытки взыскать через суды на Украине с российского концерна семь миллиардов долларов за монопольное положение на украинском транзитном рынке. Президент напомнил, что "Газпром" не занимается транзитом газа через Украину, поскольку за это отвечают местные компании.

"Это просто абсурд. То же самое и в Стокгольме происходит", — заметил Путин.

Напомним, что Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов.

По словам Путина, необходимо "избавиться от абсурда" и "обнулить все требования с обеих сторон".

"Мы готовы к конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа на Украину, причем со значительным снижением цены в отличие от той, которую потребители газа российского получают на Украине сегодня", — цитирует ТАСС слова российского лидера.

Президент РФ особо подчеркнул, что Украина получает российский газ и в настоящее время, пусть и по "ложному" реверсу. "То, что газ этот российский, сомнений нет. Никакого реверса там на самом деле нет. Это не реверс, это — ложный реверс. Но бог с ним, с этим ложным реверсом, главное, что выгода для Украина очевидна. И для конечного потребителя, и для комбыта, и для граждан, и для экономики в целом".

Путин отметил, что состоявшиеся в 28 октября переговоры, по оценке России, прошли конструктивно. "Мы знаем оценки некоторых чиновников Евросоюза, Еврокомиссии, как прошли эти переговоры. Наши оценки расходятся, мы считаем, что они были конструктивными. Причем со всех сторон, включая наших украинских партнеров", — добавил президент России.

Напомним, что обсуждение нового контракта взамен истекающего в декабре 2019 года, начавшееся еще в апреле 2018, никак не дойдет до логического конца: договориться у сторон не получается. Россия планирует запустить два газопровода в обход — "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", однако их мощностей не хватит, чтобы полностью заместить трубопроводы, проходящие через территорию Украины. И в Москве, и в Киеве рассчитывают подписать новый контракт до конца года, чтобы не повторить ситуацию зимы 2008-2009 годов, отметившейся самыми серьезными в истории перебоями в поставках газа в Европу.

Фото: kremlin.ru