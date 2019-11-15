Сберанк будет собирать биометрию клиентов через смартфоны

Функция сбора биометрических данных появится в приложении "Сбербанка" для смартфонов, передают "Известия".

Клиенты смогут сфотографироваться и записать образцы своего голоса самостоятельно, однако для подтверждения данных всё равно придётся позвонить в колл-центр и дойти до отделения банка.

При этом, как заявили в "Сбербанке", данные будут предназначены только для внутреннего пользования и не попадут в Единую биометрическую систему.

Системы для сбора биометрических данных должны, согласно требованиям Центробанка, установить все банки с универсальной лицензией ещё до конца этого года. Герман Греф, глава "Сбербанка", заявил, что в его системе уже есть данные нескольких миллионов клиентов.

Напомним, "Сбербанк" не раз оказывался в центре скандалов, связанных с утечкой данных. В начале октября на чёрном рынке появились данные о 60 миллионах выданных им кредитных карт. Объём этой утечки поразил экспертов. В другой раз в рекламе "Сбербанка" случайно использовали реальные данные одного из клиентов.