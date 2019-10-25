Банк России снизил ключевую ставку до 6,5% годовых

Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 пунктов, теперь она составляет 6,5% годовых. Последний раз ЦБ снижал ключевую ставку на 0,25 процентных пунктов в сентябре и июне текущего года. Это происходило в рамках в рамках перехода к нейтральной денежно-кредитной политике, которую регулятор планирует завершить к середине 2020 года.

Недавно председатель Банка России Эльвира Набиуллина утверждала, что ведомство отдает предпочтение умеренным темпам снижения ключевой ставки. Чиновница не исключила того, что ЦБ может и нарастить ключевую ставку.