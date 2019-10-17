Жителей РФ предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

В Совфеде отклонили предложенный Минэкономразвития вариант проекта закона об "углеродном налоге", который предложил ввести в России глава Роснано Анатолий Чубайс, сообщают "Известия".

Данное решение связано с отсутствием ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей, а также по причине того, что данный налог может отрицательно повлиять на рост экономики России, а также способствовать повышению тарифов ЖКХ. Также Российский союз промышленников и предпринимателей опасается, что данный проект может стать причиной инфляции.

В Совфеде приняли решение о том, что до внесения поправок в данный законопроект нужно решить вопрос с объемами вредных выбросов. Кроме того, сам законопроект нуждается в доработках.

Ранее Анатолий Чубайс утверждал, что данный налог будет способствовать тому, что промышленники будут снижать выбросы.

Фото: pravda.ru

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