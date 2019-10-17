В Совфеде отклонили предложенный Минэкономразвития вариант проекта закона об "углеродном налоге", который предложил ввести в России глава Роснано Анатолий Чубайс, сообщают "Известия".
Данное решение связано с отсутствием ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей, а также по причине того, что данный налог может отрицательно повлиять на рост экономики России, а также способствовать повышению тарифов ЖКХ. Также Российский союз промышленников и предпринимателей опасается, что данный проект может стать причиной инфляции.
В Совфеде приняли решение о том, что до внесения поправок в данный законопроект нужно решить вопрос с объемами вредных выбросов. Кроме того, сам законопроект нуждается в доработках.
Ранее Анатолий Чубайс утверждал, что данный налог будет способствовать тому, что промышленники будут снижать выбросы.
Фото: pravda.ru
Читайте также:
В РФ введут единую платежку за коммунальные услуги
Депутаты предложили заморозить тарифы ЖКХ до 2020 года
Родственники Анастасии Заворотнюк рассказали общественности, что актриса отказалась от лечения дорогостоящей вакциной, которой лечили Жанну Фриске.