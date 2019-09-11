Греф призвал банки переформатироваться в технологические компании

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что банки обязаны трансформироваться в технологические компании для дальнейшего развития. По его мнению, финансовым компаниям необходимо отказываться от классических стратегий и преобразовываться в технологические экосистемы.

Греф отметил, что Сбербанк принял "радикальное" решение - первым в мире утвердил концепцию построения экосистемы. По словам главы Сбербанка, когда два года назад он презентовал экосистему акционерам в Лондоне, акции компании выросли на 4,5%.