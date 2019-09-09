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ВЦИОМ: больше половины россиян предпочитают делать сбережения

Экономика print

Большинство россиян (66%) уверены в том, что в настоящее время деньги лучше сберегать, а не тратить. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 

Как отмечают социологи, только 23% опрошенных придерживаются обратного мнения. Чуть меньше половины респондентов (47%) предпочитают открывать вклады в банках, еще 32% опасаются передавать свои сбережения в банк и хранят деньги дома. Около трети россиян (33%) заявили, что у них нет никаких сбережений. 

Ранее популярный сервис онлайн-кредитования провел исследование, чтобы определить сколько денег не хватает россиянам до зарплаты. Согласно результату исследования, 75% жителей России нуждаются в дополнительных средствах. Только 5% жителей России могут откладывать денежные средства из-за их излишков.

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