Большинство россиян (66%) уверены в том, что в настоящее время деньги лучше сберегать, а не тратить. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Как отмечают социологи, только 23% опрошенных придерживаются обратного мнения. Чуть меньше половины респондентов (47%) предпочитают открывать вклады в банках, еще 32% опасаются передавать свои сбережения в банк и хранят деньги дома. Около трети россиян (33%) заявили, что у них нет никаких сбережений.
Ранее популярный сервис онлайн-кредитования провел исследование, чтобы определить сколько денег не хватает россиянам до зарплаты. Согласно результату исследования, 75% жителей России нуждаются в дополнительных средствах. Только 5% жителей России могут откладывать денежные средства из-за их излишков.
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Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.
Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.
Поведение большинства людей на земле контролируется паразитами. Есть определенная ирония в том, что венец эволюции управляется простейшими организмами, которые могут заставлять своих носителей выполнять действия необходимые для реализации жизненного цикла паразита. При этом сам носитель предпринимает эти действии как бы по собственной воле.