ВЦИОМ: больше половины россиян предпочитают делать сбережения

Большинство россиян (66%) уверены в том, что в настоящее время деньги лучше сберегать, а не тратить. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как отмечают социологи, только 23% опрошенных придерживаются обратного мнения. Чуть меньше половины респондентов (47%) предпочитают открывать вклады в банках, еще 32% опасаются передавать свои сбережения в банк и хранят деньги дома. Около трети россиян (33%) заявили, что у них нет никаких сбережений.

Ранее популярный сервис онлайн-кредитования провел исследование, чтобы определить сколько денег не хватает россиянам до зарплаты. Согласно результату исследования, 75% жителей России нуждаются в дополнительных средствах. Только 5% жителей России могут откладывать денежные средства из-за их излишков.