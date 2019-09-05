В 2019 году почти четверть продаж книг приходилась на интернет-магазины

В период с января по июнь текущего года в России почти четверть — 24% — продаж книг приходилась на интернет-магазины.

Об этом на полях Московской международной книжной ярмарки заявил глава и совладелец компании "Эксмо-АСТ" Олег Новиков.

В минувшем же году доля продаж в интернет-магазинах составляла лишь 20% от общего числа купленных по стране книг.

Согласно прогнозу генерального директора интернет-магазина "ЛитРес" Сергея Анурьева, в текущем году продажи электронных книг вырастут на 35% и достигнут 7 миллиардов рублей.

Это, отмечает Анурьев, составит 11-12% от всего рынка продаж книг.

Ученые из Германии выяснили, что дети, которым родители в детстве читали книги, гораздо чаще достигают значимых успехов во взрослой жизни.

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