В период с января по июнь текущего года в России почти четверть — 24% — продаж книг приходилась на интернет-магазины.
Об этом на полях Московской международной книжной ярмарки заявил глава и совладелец компании "Эксмо-АСТ" Олег Новиков.
В минувшем же году доля продаж в интернет-магазинах составляла лишь 20% от общего числа купленных по стране книг.
Согласно прогнозу генерального директора интернет-магазина "ЛитРес" Сергея Анурьева, в текущем году продажи электронных книг вырастут на 35% и достигнут 7 миллиардов рублей.
Это, отмечает Анурьев, составит 11-12% от всего рынка продаж книг.
Ученые из Германии выяснили, что дети, которым родители в детстве читали книги, гораздо чаще достигают значимых успехов во взрослой жизни.
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