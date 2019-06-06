ВЦИОМ: 29% россиян не перечитывают русских классиков после окончания школы

Всероссийский центр исследования общественного мнения провел опрос с целью выяснить, читают ли россияне произведения классиков русской литературы.



ВЦИОМ: 48 % россиян не представляют жизни без интернета / Новости от 06.05.2019 12:04

Выяснилось, что многие жители страны возвращаются к книгам отечественных писателей после окончания школьного обучения. Так, например, сообщает ВЦИОМ, 28% опрошенных признались, что перечитывали Пушкина, чуть меньше — 27% — отдали предпочтение Толстому, а к Достоевскому же вернулись лишь 18% респондентов.

Но есть и те, кого произведения классиков русской литературы не интересуют. Так, почти треть россиян — 29% — признались, что после окончания школы не держали в руках ни Пушкина, ни Толстого, ни Достоевского.

ВЦИОМ отмечает, что за последние десять лет ситуация изменилась — в 2009 году, напоминают социологи, не перечитывали книги отечественных писателей подавляющее большинство — 62% — россиян.