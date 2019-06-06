Всероссийский центр исследования общественного мнения провел опрос с целью выяснить, читают ли россияне произведения классиков русской литературы.
Выяснилось, что многие жители страны возвращаются к книгам отечественных писателей после окончания школьного обучения. Так, например, сообщает ВЦИОМ, 28% опрошенных признались, что перечитывали Пушкина, чуть меньше — 27% — отдали предпочтение Толстому, а к Достоевскому же вернулись лишь 18% респондентов.
Но есть и те, кого произведения классиков русской литературы не интересуют. Так, почти треть россиян — 29% — признались, что после окончания школы не держали в руках ни Пушкина, ни Толстого, ни Достоевского.
ВЦИОМ отмечает, что за последние десять лет ситуация изменилась — в 2009 году, напоминают социологи, не перечитывали книги отечественных писателей подавляющее большинство — 62% — россиян.
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