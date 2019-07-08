Дети, которым родители в раннем детстве читают книги, успешно учатся в школе и достигают более значимых успехов в жизни гораздо чаще, чем их сверстники.
К такому любопытному выводу пришли ученые из Университета Бамберга в Германии, сообщает издание School Effectiveness and School Improvement.
Немецкие исследователи, пишут авторы материала, в течение долгих десяти лет наблюдали за жизнью нескольких сотен немецких детей.
Когда детям было от 3 до 5 лет, сообщает School Effectiveness and School Improvement, ученые провели ряд тестов для оценки их умения говорить, а также справляться, например, с различными логическими задачами.
Через десять лет, когда участникам эксперимента исполнилось 12-13 лет, специалисты Университета Бамберга в Германии провели повторные тесты.
Параллельно ученые выясняли у родителей ребенка, как и каким образом те помогают им в учебе, как стараются воспитывать их и занимаются ли детьми вообще.
Оказалось, сообщает School Effectiveness and School Improvement, что лучшие результаты в тестах показатели дети, которым родители в детстве на регулярной основе читали книги или же предлагали решать задачи или головоломки.
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