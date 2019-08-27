Российские золотовалютные резервы позволяют приобрести почти 51% корпорации Google.
Об этом заявил депутат Государственной думы Российской Федерации Антон Горелкин.
Депутат заявил, что в 21 веке "больших войн" больше не будет, а все основные конфликты будут разворачиваться лишь в сети интернет. А условному Facebook или же тому же Google, написал Антон Горелкин в своем аккаунте в Telegram, ничего не мешает "в среднесрочной перспективе" "прикупить себе для коллекции кусок российского национального достояния" — например, Yandex.
Так депутат прокомментировал статью в "Независимой газете" о предложенном им законопроекте, ограничивающем долю иностранцев в значимых информационных ресурсах.
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Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.
Об этом заявила первый вице-спикер парламента постсоветской республики Тамар Чугошвили.
Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.