Депутат Госдумы РФ: при желании Россия может купить половину Google

Российские золотовалютные резервы позволяют приобрести почти 51% корпорации Google.

Об этом заявил депутат Государственной думы Российской Федерации Антон Горелкин.

Депутат заявил, что в 21 веке "больших войн" больше не будет, а все основные конфликты будут разворачиваться лишь в сети интернет. А условному Facebook или же тому же Google, написал Антон Горелкин в своем аккаунте в Telegram, ничего не мешает "в среднесрочной перспективе" "прикупить себе для коллекции кусок российского национального достояния" — например, Yandex.

Так депутат прокомментировал статью в "Независимой газете" о предложенном им законопроекте, ограничивающем долю иностранцев в значимых информационных ресурсах.