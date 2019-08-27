Минэкономразвития прогнозирует падение роста доходов россиян в 10 раз

Рост реальных доходов россиян в текущем году снизится в десять раз — с 1% до 0,1%.

Об этом сообщает Министерство экономического развития Российской Федерации.

Также российское ведомство сообщает, что уровень бедности по итогам следующего повысится до 12,5%.

Рост ВВП в 2020 году Минэкономразвития РФ также ожидает скромный.

Но нет худа без добра — специалисты отмечают, что есть перспективы для сокращения инфляции.