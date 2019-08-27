Рост реальных доходов россиян в текущем году снизится в десять раз — с 1% до 0,1%.
Об этом сообщает Министерство экономического развития Российской Федерации.
Также российское ведомство сообщает, что уровень бедности по итогам следующего повысится до 12,5%.
Рост ВВП в 2020 году Минэкономразвития РФ также ожидает скромный.
Но нет худа без добра — специалисты отмечают, что есть перспективы для сокращения инфляции.
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Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.
Об этом заявила первый вице-спикер парламента постсоветской республики Тамар Чугошвили.
Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.