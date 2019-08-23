Польша намерен торговать сжиженным газом из США в Азии и Южной Америке.
Об этом агентству новостей РИА заявил председатель правления польской государственной энергетической компании PGNIG Мачей Вожняк.
Варшава, пояснил Вожняк, заинтересована в том, чтобы торговать частью уже "законтрактованного" американского сжиженного природного газа на рынках Азии и Южной Америки.
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Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.
Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.