Эксперты предрекли падение спроса на нефть в ближайшие 10 лет

Спрос на нефть в ближайшие десять лет неизбежно сократится за счет развития возобновляемых источников энергии и падения цен на аккумуляторы. Такой вывод сделали специалисты банка BNP Paribas.

По мнению экспертов, электромобили в будущем вытеснят с рынка обычные виды транспорта, что грозит падением спроса на сырье. Бурное развитие солнечных и ветровых электростанций приведет к тому, что нефть сможет успешно конкурировать с ними только при цене в 11-12 долларов за баррель.

Удержание цены на нефть на уровне выше 50 долларов за баррель сейчас можно объяснить действиями инвесторов, которые многие десятилетия вкладывались в нефть и не желают ее обрушения.

Однако это продлится недолго, отмечают аналитики. Ситуация для нефти ухудшается постоянно, этот процесс необратим. Возобновляемые источники обладают многочисленными преимуществами, например, минимальные вложения в транспортную инфраструктуру, заключают в докладе.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американские санкции в отношении нефтяной промышленности Ирана и Венесуэлы привели к резкому увеличению спроса на российскую сырую нефть. Благодаря этому доходы нефтяных экспортеров из России значительно выросли.

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