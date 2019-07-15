Объем поставок немецких фирм в Российскую Федерацию в минувшем году составил почти 26 миллиардов евро.
Об этом сообщает правительство Германии, пишет немецкое издание Deutshe Welle.
Объем поставок из Германии в Россию, по сравнению с годом 2017-ым, вырос на 130 миллионов евро, отмечает немецкое средство массовой информации.
Официальный Берлин также заявляет, что показатели экспорта отражают "в значительной мере развитие конъюнктуры в Российской Федерации".
Напомним, что в 2014 году, после вхождения Крымского полуострова в состав РФ, Европейский союз ввел санкции в отношении России. После этого объем экспорта из Германии в Россию стал резко снижаться.
В 2017 же году показатели объема поставок немецких фирм в Российскую Федерацию вновь стали расти.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что журналист Дмитрий Гордон обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель в предательстве Украины из-за ее улыбки президенту России Владимиру Путину.
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