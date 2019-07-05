В Госдуме предлагают хранить кредитную историю не более трех лет

Депутаты парламента республики Северная Осетия предлагают сократить время хранения кредитной истории с 10 до 3 лет. Парламентарии ссылаются на очень жесткие правила кредитования, при которых даже самые незначительные просрочки по платежам могут привести к отрицательной кредитной истории.



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Как утверждают депутаты, нестабильная экономическая обстановка очень часто становится причиной того, что россияне несвоевременно вносят платежи по кредитам. Впоследствии получают плохую кредитную историю на десять лет и не могут больше брать кредиты.

Парламентарии предлагают уменьшить срок хранения кредитной истории до трех лет, чтобы у россиян была возможность не оставаться на десять лет без возможности получить кредит.