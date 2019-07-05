Депутаты парламента республики Северная Осетия предлагают сократить время хранения кредитной истории с 10 до 3 лет. Парламентарии ссылаются на очень жесткие правила кредитования, при которых даже самые незначительные просрочки по платежам могут привести к отрицательной кредитной истории.
Как утверждают депутаты, нестабильная экономическая обстановка очень часто становится причиной того, что россияне несвоевременно вносят платежи по кредитам. Впоследствии получают плохую кредитную историю на десять лет и не могут больше брать кредиты.
Парламентарии предлагают уменьшить срок хранения кредитной истории до трех лет, чтобы у россиян была возможность не оставаться на десять лет без возможности получить кредит.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Трагедия произошла в водах РФ - из-за пожара на глубоководном аппарате погибли 14 подводников. Это не первая авария на подводных лодках России, СССР и Запада.
"Модные" обличения Советского Союза преследуют очень прагматичную цель — потребовать с России деньги за возмещение "нанесенного материального ущерба".
1 июля на глубоководном аппарате Военно-морского флота России произошел пожар.