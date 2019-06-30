Торговые конфликты являются самой большой угрозой для мировой экономики. Такое мнение высказала директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.
"Инвестиции ослабли, торговля существенно замедлилась, темпы роста экспорта и импорта на самом низком уровне с момента большого финансового кризиса. Прогнозируемые риски остаются высокими", - передает ее слова агентство РИА "Новости".
Лагард отметила пагубное влияние торговых пошлин между США и Китаем, которые тормозят развитие мировой экономики и вносят в нее "большую неопределенность".
Напомним, торговый конфликт между Пекином и Вашингтоном продолжается с июля минувшего года. США ввели 25-процентные пошлины на импорт 818 видов китайских товаров. Китай принял зеркальные меры.
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