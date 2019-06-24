Bank of America: Трамп может девальвировать доллар

Эксперты Bank of America считают, что Дональд Трамп может принять решение о девальвации доллара уже в ближайшее время. В качестве аргумента они приводят то, что эта мера поможет стабилизировать американскую экономику. Также в банке убеждены, что сегодня курс доллара США переоценен на 13%.



Почему без девальвации рубля было бы еще хуже?

Если администрация президента все-таки пойдет на такую меру, то казначейство даст распоряжение Федеральному резервному банку Нью-Йорка оказать давление на доллар. То есть банк будет активно продавать доллар и закупать другие валюты в больших объемах.

Такие действия Федеральный резервный банк уже предпринимал в период с 1970 по 1990 год, чтобы стабилизировать курс доллара. Тогда эти действия оказались вполне успешными, поэтому, считают эксперты, эффект от действий ФРБ может быть ощутимым и сегодня.

На данный момент курс доллара продолжает падать по отношению к другим валютам, в том числе и к российскому рублю. Сейчас финансовые рынки замерли в ожидании саммита G20, где может пройти встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. Итоги этой встречи могут определить торговую повестку.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала мнение экспертов, которые утверждали, что девальвация рубля неминуема.

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