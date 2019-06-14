Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин посчитал справедливой пенсию, которая составляет 40% от зарплаты человека при выходе на заслуженный отдых.
Он добавил, что в некоторых странах размер пенсии достигает 70% от зарплаты, но в этом случае остальную часть доходов в старости человек получает из своих прежних накоплений.
Введение индивидуального пенсионного капитала позволят приблизить пенсии в России к европейским показателям, считает Кудрин.
Ранее компания "Роснано" основала фонд развития ветроэнергетики, который займется постройкой и запуском в некоторых регионах страны парков ветряных станций мощностью до 1,8 ГВт. Финансировать проект в компании предложили за счет вложений пенсионных резервов из негосударственных пенсионов фондов (НПФ) страны.
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