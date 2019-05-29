Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков согласился с мнением россиян относительно кредитов, которое озвучил ВЦИОМ. Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнение выяснил, что подавляющее большинство жителей России считает неуместным делать крупные займы в текущей экономической обстановке.
Анатолий Аксаков отметил всплеск темпов роста потребительского кредитования, в особенности у микрофинансовых организаций. По мнению депутата, таким образом россияне пытаются компенсировать недостаток средств, который наблюдается из-за падения реальных доходов. Однако такое решение проблемы может привести к полной неплатежеспособности.
"Лучше затянуть потуже пояс, чем брать кредит в микрофинансовой организации", - пояснил свою позицию Аксаков РИА Новости.
Также депутат призвал россиян с небольшими доходами открывать банковские вклады, поскольку в России уже давно наблюдается тенденция в снижении инфляции.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала результаты исследования ВЦИОМ, в которых утверждается, что более 70% россиян не хотят брать крупные займы при текущей экономической обстановке. Столько же респондентов заявили о желании снизить свои ежедневные расходы.
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