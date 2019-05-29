Всероссийский центр изучения общественного мнения определил, что около 70% россиян хотят сократить свои повседневные траты. При этом, 26% респондентов оценивают текущую экономическую ситуацию благоприятной для крупных покупок.
57% опрошенных высказали противоположное мнение. Они считают, что текущая обстановка не способствует приобретению крупных покупок. Более 72% респондентов не желают брать крупные займы или ссуды. На большие кредиты согласны лишь 15% россиян.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о снижении реальных доходов населения России в 2019 году. Реальные доходы жителей России продолжают падать уже на протяжение шести лет. На данный момент за чертой бедности находятся 19,3 миллиона россиян (13,2% населения).
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