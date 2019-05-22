ЦБ предложил запретить сувенирные деньги

Банк России предложил запретить сувенирные деньги из-за участившихся случаев мошенничества.



Банк России хочет сделать переводы бесплатными / Новости от 19.02.2019 19:00

Как сообщает "Российская газета", предложенные поправки в законодательство позволят привлекать к административной ответственности лиц, изготавливающих имитирующие банкноты ЦБ предметы.

Регулятор жалуется на множественные спам рассылки, предлагающие купить "банкноты", воспроизводящие настоящие деньги и позволяющие пройти проверку подлинности в банкоматах. Надпись "не является средством платежа" на банкнотах позволяет мошенникам избегать ответственности за фальшивомонетничество.

В 2016 году Центробанк уже предлагал ввести уголовную ответственность за изготовление, хранение, перевозку и сбыт предметов, схожих с настоящими банкнотами.