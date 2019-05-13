Венгрия в тестовом режиме возобновила прием российской нефти

Венгерская компания MOL возобновила прием российской нефти по трубопроводу "Дружба".
Об этом сообщает новостной портал Reuters.
Как пишут авторы материала, работа ведется пока на тестовой основе.
Новостной портал также сообщает о том, что венгерская компания надеется на возобновление регулярных поставок 17 мая. На данный же момент качество нефти не соответствует международным стандартам, пишут авторы материала.
Напомним, что 19 апреля текущего года белорусская сторона заявила об ухудшении качества нефти, поступающей из России на территорию страны по нефтепроводу "Дружба".
Отметим, что через Белоруссию российская нефть идет дальше на Запад — в Венгрию или же, например, Польшу.
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