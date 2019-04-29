Крупные российские сети поддержали повышение налогов для маленьких магазинов

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), куда входят крупнейшие российские торговые сети, одобрила предложение Министерства финансов по запрету специальных налоговых режимов для продавцов маркируемых товаров.



Производители обвинили в уменьшении упаковок продуктов магазины / Новости от 11.01.2019 17:56

По мнению представителей Ассоциации, мера позволит "обелить рынок" и повысить его прозрачность, поскольку некоторые участники рынка используют недобросовестную практику - дробят бизнес, чтобы использовать более выгодную систему налогообложения.

Упрощенные налоговые схемы вводились для того, чтобы создать благоприятные условия для малых и средних предпринимателей и поддержать их конкурентоспособность. Однако на деле подобная практика только искажает конкуренцию, считают в крупных компаниях.

Анализ данных маркировки позволит выявить систематический уход от налогообложения предпринимателями, которые пользуются послаблениями, заключают в АКОРТ.