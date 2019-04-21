Банк "Югра": Вслед за владельцем под домашний арест отправили топ-менеджеров

Под домашний арест помещены экс-президент кредитного учреждения, оставшегося без лицензии, Алексей Нефедов, а также бывший председатель правления банка Дмитрий Шиляев. Такое решение принял Басманный суд столицы.
Напомним, как сообщала ранее "Правда.Ру", основному владельцу банка Алексею Хотину ранее было предъявлено обвинение в хищении у "Югры" 7,5 миллиардов рублей. Задержан он был в пятницу утром.
В арбитражном суде столицы в сентябре прошлого года банк "Югра", в котором Хотину принадлежало 52,5 процента акций, был признан банкротом.
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