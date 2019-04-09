Трудовые мигранты перевели рекордный объем денежных средств за 2018 год

Объем денежных средств, официально переведенных трудовыми мигрантами за 2018 год в страны с низким и средним уровнем дохода, достиг рекордной отметки в 529 млрд. долларов, что на 9,6% выше показателя 2017 года (483 млрд. долларов). Об этом сообщает агентство "РБК" со ссылкой на данные Всемирного банка.

По данным аналитиков, рост общемировых показателей денежных переводов связан с улучшением ситуации с занятостью в США, а также с восстановлением экономической активности России и стран Персидского залива.

Эксперты Всемирного банка отмечают, что переводы денежных средств в Восточную Азию и Тихоокеанский регион возросли на 7% (143 млрд. долларов), в Европу и Центральную Азию - на 11% (59 млрд. долларов). Объем переводов на Украину в минувшем году составил 14 миллиардов долларов, что на 19% превышает показатель 2017 года.

Трудовые мигранты из стран Латинской Америки и Карибского бассейна перевели на родину 88 миллиардов долларов (рост на 10%). Денежные переводы в страны Ближнего Востока и Северной Африки выросли на 9% (62 млрд. долларов), а Южную Азию - на 12% (131 млрд. долларов).

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Таджикистан стал лидером рейтинга по притоку трудовых мигрантов в Россию, составленного специалистами Федеральной службы государственной статистики.

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