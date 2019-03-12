Треть россиян отметили ухудшение своего материального положения

Ухудшение своего материального положения за последние два месяца отметили 31% граждан России. Об этом сообщает Фонд "Общественное мнение", основываясь на результатах проведенного в феврале опроса.

Результаты проведенного опроса показали, что 11% респондентов признались в нехватке денег на еду, еще 26% опрошенных россиян испытывают проблемы с приобретением одежды, а 33% - с покупкой бытовой техники. Только 18% участников опроса могут позволить себе бытовую технику, но не автомобиль. Лишь у 11% респондентов уровень доходов позволяет купить новую машину.

Из числа тех, кто заявили об ухудшении своего материального положения, 20% посчитали, что в ближайший год станут жить еще хуже. Жители больших российских городов чаще остальных говорят о снижении уровнях своих доходов, уточняют социологи.

Улучшение своего благосостояния отметили всего 6% респондентов, а 22% опрошенных граждан страны верят в улучшение финансового благополучия. Никаких изменений не ждут в нынешнем году 37% россиян.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по результатам исследования "Левада-центра", население России все меньше способно планировать свое будущее. Согласно данным опроса 46 % россиян не знают, что будет с ними даже в ближайшие месяцы. Еще три года назад таких было 37%.

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