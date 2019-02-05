США резко раскритиковали Россию за ограничения импорта

Правительство Соединенных Штатов Америки вновь раскритиковало политику Российской Федерации. На этот раз причиной для критики стали экспортные ограничения, введенные российской стороной.

О неподобающих, по мнению официального Вашингтона, действиях России говорится в документе, посвященном вопросам выполнения последней обязательств в рамках Всемирной торговой организации.

Так, указывают в документе представители правительства США, Российская Федерация в ближайшее время намерена создать список товаров, на которые распространится экспортное ограничение. Вашингтон считает, что данные действия российского правительства противоречат основным нормам ВТО. В документе отмечается, что Соединенные Штаты Америки пойдут и на "принудительные меры" в вопросе соблюдения Россией законности и прозрачности своего режиме регулирования экспорта.

Существующий режим, уверены в США, ограничивает возможности американских компаний экспортировать потребительскую электронную продукцию на российский рынок. В чем-то, подчеркнул Вашингтон, Российская Федерация ведет себя законным и почтительным образом, но в ряде других вопросов, посетовали в американском правительстве, не выполняет действующих на сегодняшний день норм и соглашений Всемирной торговой организации.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что правительство Украины намерено закупить у Соединенных Штатов Америки оружие. Речь, отметим, идет об американских переносных противотанковых ракетных комплексах.

Читайте также:

США умоют Европу техасской нефтью