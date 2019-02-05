США резко раскритиковали Россию за ограничения импорта

Правительство Соединенных Штатов Америки вновь раскритиковало политику Российской Федерации. На этот раз причиной для критики стали экспортные ограничения, введенные российской стороной.
О неподобающих, по мнению официального Вашингтона, действиях России говорится в документе, посвященном вопросам выполнения последней обязательств в рамках Всемирной торговой организации.
Так, указывают в документе представители правительства США, Российская Федерация в ближайшее время намерена создать список товаров, на которые распространится экспортное ограничение. Вашингтон считает, что данные действия российского правительства противоречат основным нормам ВТО. В документе отмечается, что Соединенные Штаты Америки пойдут и на "принудительные меры" в вопросе соблюдения Россией законности и прозрачности своего режиме регулирования экспорта.
Существующий режим, уверены в США, ограничивает возможности американских компаний экспортировать потребительскую электронную продукцию на российский рынок. В чем-то, подчеркнул Вашингтон, Российская Федерация ведет себя законным и почтительным образом, но в ряде других вопросов, посетовали в американском правительстве, не выполняет действующих на сегодняшний день норм и соглашений Всемирной торговой организации.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что правительство Украины намерено закупить у Соединенных Штатов Америки оружие. Речь, отметим, идет об американских переносных противотанковых ракетных комплексах.
Читайте также:
США умоют Европу техасской нефтью
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Для российской армии разрабатывают новейший экзоскелет "Сотник", в который войдут элементы вооружения третьего поколения, чтобы увеличить боевую мощь армии.
Действующая украинская власть намерена и дальше развивать национальную экономику, поднимать уровень жизни местных жителей и повышать их реальное благосостояние.
Сталинградская битва, самое масштабное сражение Второй мировой войны, яркое свидетельство героизма советского народа… Издано столько книг, снято столько лент, что, кажется, все о ней известно. Но "Правда.Ру" разыскала некоторые факты о грандиозном сражении, которые нечасто упоминались в широкой прессе. Итак, неизвестная Сталинградская битва...
Москва опасается, что после вывода контингента из Сирии Вашингтон будет использовать территорию Ирака для своих военных операций. Есть ли у Ирака суверенитет?