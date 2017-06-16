Россия сократила вложения в госдолг США

Россия, несмотря на противостояние с Соединенными Штатами на мировой политической арене инвестирует из своего Резервного фонда солидные суммы в госдолг США.

Однако, с апреля 2018 года РФ начала отказываться от вложений в ценные бумаги Штатов, вместо этого она активно наращивает свой золотой запас.

Так, в декабре прошлого года вложения в государственные ценные бумаги США Россия сократила на $ 1,5 млрд - до $9,974 млрд.

Информацию об этом обнародовал минфин США.

Сколько вложено Россией сегодня

На сегодняшний день из общей суммы $5,704 млрд приходятся на краткосрочные бумаги и $4,27 млрд - на долгосрочные.

По данным минфина США, Россия не является крупным держателем американского госдолга.

Главный инвестор - Япония, которая тоже сокращает направляемые на ценные бумаги США средства.

Что же касается России, то последний раз она наращивала вложения в казначейские ценные бумаги Соединенных штатов весной 2017 года.

Об этом рассказывала «Правда.Ру»

Валентин КАТАСОНОВ: любая домохозяйка понимает, что РФ не надо вкладываться в экономику США

Россия будет защищать свой госдолг, а также резервы в ценных бумагах США. Об этом рассказал торговый представитель РФ в Америке Александр Стадник. Такой будет реакция нашей страны на решение сената изучить вопрос распространения ограничительных мер на государственный долг РФ.

Напомним, накануне сенат США принял законопроект о расширении антироссийских санкций. Необходимость их введения объяснили пресловутым "вмешательством в выборы", а также "агрессией России" в Сирии и на Украине. Ограничительные меры подразумевают сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков до 14 дней, нефтегазовых компаний — до 30 дней. Также минфин должен предоставить конгрессу документ с возможными последствиями распространения санкций на суверенный долг России.

Последнее положение особенно заинтересовало российских политиков и экономистов. Как отметил Стадник, не совсем понятно, какие именно меры сенат собирается принять в отношении госдолга РФ.

Весной этого года наша страна нарастила вложения в казначейские ценные бумаги США на 5,1 миллиарда долларов — до 104,9 миллиарда долларов. РФ при этом не входит в число крупнейших держателей долга Штатов. На первом месте находится Япония с 1,1 триллиона долларов, далее идет Китай с 1,09 триллиона долларов.

Насчет других мер, указанных в законе, Стадник сказал: "Адаптация нашей экономики к такого рода ограничениям уже имеется. Потому это выглядит как своего рода уголовное наказание в виде второго или третьего пожизненного срока". Однако, по его словам, приспосабливаться к изменившимся условиям все же придется.

"Правда.Ру" обратилась за комментарием к Валентину Катасонову, доктору экономических наук, профессору кафедры международных финансов МГИМО, руководителю Русского экономического общества им. С. Ф. Шарапова.

— Могут ли США, дойдя до абсурда со своими санкциями, взять и отобрать или заморозить миллиарды, вложенные Россией в их гособлигации?

Валентин Катасонов. Фото: Правда.ру

— Конечно. Это очевидно. Любому здравомыслящему человеку, особенно специалисту, это понятно. Более того, было достаточно много прецедентов заморозки и даже списания. Если говорить про заморозку, то классический пример — это валютные резервы Ирана. Они были заморожены давно. При Обаме началась частичная разморозка. А сейчас, видимо, все опять вернулось в первобытное состояние. Или, например, ливийские международные резервы можно вспомнить. Когда началось обострение, то резервы Ливии тоже были заморожены.

Более того, были даже отдельные примеры заморозки некоторых активов ЦБ РФ. Но это уже история давнишняя, там был достаточно затяжной спор по поводу того, что одна швейцарская фирма требовала погасить ей какие-то долги, которые возникли еще в 90-е годы. И вот был момент, когда какие-то депозиты ЦБ тоже замораживались. Здесь речь не о бумагах, но это все равно международные резервы. Это зарубежные активы Центробанка. Правда, потом они были разморожены, но мало кто из журналистов обратил внимание на эту мелочь. А я бы это не воспринимал как мелочь, тут важен прецедент. Значит, делаем вывод, что наши ЦБ и Минфин играют с огнем.

Ведь когда мы вкладываем свои активы в казначейские ценные бумаги, тут возникает механизм двух ключей. Если объяснять просто, то это выглядит как банковская ячейка: вам дают ключ — и в банке есть ключ. Вы привыкли к тому, что в банке автоматически вам выдают ключик, вот ЦБ или Минфин РФ решили взять какие-то бумаги, приходят, а им говорят, что ключик не дадут. И такое было уже. Это называется депозитарием ценных бумаг. Например, японцам, когда у них "грохнула" Фукусима, потребовалось большое количество валюты. Они решили часть своих казначейских бумаг американских "окэшить". А им сказали, что не дадут ключик. Но они же Япония, колония, им деваться некуда, проглотили. А наши делают вид, что не знают о системе двух ключей.

Фото: Fotodom.ru/DP

— Как Россия может этого избежать? Мы в этих американских облигациях уже погрязли?

— Я об этом еще 10 лет назад говорил: не вкладывать свои резервы в американскую экономику, а вкладывать в собственную экономику. Как бы ни было там прибыльно, это опасно. Мне странно, что руководству финансово-экономического блока это непонятно. Вроде бы, сегодня любой домохозяйке это очевидно. Надо потихоньку выводить — но, понятное дело, что резко вывести нам не дадут.