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Источник Правда.Ру

Дедолларизация Африки начинается

Экономика

Мировой процесс дедолларизации продолжает ускоряться по мере того, как американцы уходят все дальше по тропе своих собственных представлений.

Дедолларизация Африки начинается. 387664.jpeg

Изменения коснулись всех сфер финансовых взаимодействий: от фьючерсов на нефть в юанях (а вскоре и контрактов на металлы в юанях) до решения Европы использовать юань для оплаты иранской нефти; и от недолларовых систем расчетов для российско-китайской торговли до призыва Турции к гражданам сбросить доллар.

Очень похоже на то, что каждое действие администрации Трампа углубляет недоверие к гегемонии доллара, объединяя мир против однополярного порядка резервной валюты Вашингтона.

Как пишет Xinhua news, официальные лица из Африки призывают к более юанификации экономики массивного континента. Среди стран Восточной и Южной Африки уже сложился общий консенсус в отношении того, что в регионе должно быть больше использования китайского юаня из-за растущего влияния Китая в бизнесе и торговле.

Исполнительный директор Института макроэкономического и финансового управления Восточной и Южной Африки (MEFMI ) Калеб Фунданга заявил, что форум финансовых экспертов согласился с необходимостью использования китайского юаня в качестве резервной валюты, поскольку Китай играет активную роль в их экономике.

Отметим, что в форуме приняли участие заместители управляющих центральных банков и заместители постоянных секретарей по финансам из 14 стран, входящих в состав МЭФМИ.

Эксперты признают, что некоторые страны уже выставляют счета в юанях за китайские товары и услуги. Фунданга добавил, что уже обсуждался вопрос о возможных валютных свопах.

Стоит добавить, что к странам MEFMI относятся Ангола, Ботсвана, Бурунди, Замбия, Зимбабве, Кения, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия, Руанда, Свазиленд, Танзания и Уганда.

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Темы африка доллар дедолларизация
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