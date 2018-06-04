Дедолларизация Африки начинается

Мировой процесс дедолларизации продолжает ускоряться по мере того, как американцы уходят все дальше по тропе своих собственных представлений.

Изменения коснулись всех сфер финансовых взаимодействий: от фьючерсов на нефть в юанях (а вскоре и контрактов на металлы в юанях) до решения Европы использовать юань для оплаты иранской нефти; и от недолларовых систем расчетов для российско-китайской торговли до призыва Турции к гражданам сбросить доллар.

Очень похоже на то, что каждое действие администрации Трампа углубляет недоверие к гегемонии доллара, объединяя мир против однополярного порядка резервной валюты Вашингтона.

Как пишет Xinhua news, официальные лица из Африки призывают к более юанификации экономики массивного континента. Среди стран Восточной и Южной Африки уже сложился общий консенсус в отношении того, что в регионе должно быть больше использования китайского юаня из-за растущего влияния Китая в бизнесе и торговле.

Исполнительный директор Института макроэкономического и финансового управления Восточной и Южной Африки (MEFMI ) Калеб Фунданга заявил, что форум финансовых экспертов согласился с необходимостью использования китайского юаня в качестве резервной валюты, поскольку Китай играет активную роль в их экономике.

Отметим, что в форуме приняли участие заместители управляющих центральных банков и заместители постоянных секретарей по финансам из 14 стран, входящих в состав МЭФМИ.

Эксперты признают, что некоторые страны уже выставляют счета в юанях за китайские товары и услуги. Фунданга добавил, что уже обсуждался вопрос о возможных валютных свопах.

Стоит добавить, что к странам MEFMI относятся Ангола, Ботсвана, Бурунди, Замбия, Зимбабве, Кения, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия, Руанда, Свазиленд, Танзания и Уганда.