Китай лишит США айфонов за запрет ZTE и Huawei?

Власти США намерены ограничить поступление в страну телекоммуникационного оборудования из Китая.

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Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации, в Белом доме это объясняют вопросами национальной безопасности.

Прогнозируется, что жертвами запрета в первую очередь могут оказаться производители смартфонов Huawei Technologies Co. и ZTE Corp.

При этом резко против запрета выступает министерство обороны США. В Пентагоне указывают, что смартфоны приобретают военные на базах по всему миру, хотя есть опасения, что китайские производители могут вставлять в оборудование шпионское оборудование.

Со своей сторонеы, Huawei и ZTE подобные обвинения в свой адрес категорически отвергают. Окончательное решение в Белом доме пока не принято, поскольку в администрации пока не оценили возможных его последствий.

По данным РБК, в начале этого года у Министерства торговли США уже возникали вопросы к ZTE. Ведомство запрещало американскому бизнесу продавать материалы для китайской компании, обвиняя последнюю в нарушении режима санкций против КНДР и Ирана.

Ранее сообщалось, что спецслужбы США рекомендуют соотечественникам не пользоваться китайскими смартфонами Huawei. Они опасаются, что производитель гаджетов и китайская телекоммуникационная компания ZTE работают на правительство КНР, сообщает телеканал CNBC.

"Это создает риски давления на нашу телекоммуникационную инфраструктуру. Это также означает опасность кражи информации и шпионажа". - заявил директор ФБР Кристофер Рэй.

Китайцы крайне удивились таким предположениям. Представитель фирмы Huawei сообщил, что компания "представляет не большую угрозу, чем любой другой поставщик технологий".

Однако, возможным китайским влиянием на США также обеспокоены в сенате. Глава комитета по разведке Ричард Берр заявил, что Китай пытается получить доступ к американским технологиям и интеллектуальной собственности как раз через телекоммуникационные компании.

На это китайцы также удивились, представитель МИДа заявил, что США является сильнейшей мировой державой" и посетовал, что страна повсюду видит врагов.

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