Регионы возмутились списанием жителям Чечни долгов по ЖКХ

Эффект разорвавшейся бомбы в среде российской общественности и отечественных средствах массовой информации имела новость о том, что суд Чечни принял решение списать местным жителям долги за газ в размере 9 миллиардов рублей.

Ранее "Правда.Ру" подробно писала о произошедшем. Так, оказалось, что столь любопытное решение суд города Грозный принял якобы из-за высокого риска массовых протестов в республике. Там заявили, что столь серьезные и внушительные долги местных жителей могут привести к социальной напряженности.

Сегодня же многие российские регионы, возмущенные произошедшим, требуют списать долги местного населения за газ по примеру Чечни. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что первыми со столь смелой инициативой выступили вчера депутаты Смоленской области. Недавно же стало известно о том, что инициативу подхватили в Чувашии и Красноярске. На сегодняшний день есть основания предполагать, что тремя этими регионами ситуация не ограничится.

Таким образом, опасаясь массовых протестов в республике Чечне, государство добилось массового недовольства многих других субъектов Российской Федерации. Дело в том, что многие придерживаются мнения, будто решение списать долги жителям Чечни за газ в размере 9 миллиардов рублей было принято на федеральном, самом высоком уровне.

Есть, однако, надежда, что население Чечни все же расплатиться по всем своим долгам. Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что региональное отделение "Газпрома" возмутилось решением суда города Грозный.

Читайте также:

Рамзан Кадыров пообещал, что Чечня накормит Россию