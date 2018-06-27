На Крымском мосту появилось место исполнения желаний

Крымский мост постепенно обзаводится собственным фольклором. Все проезжающие по нему водители могут загадывать желания.

Это уже успевший стать знаменитым на весь мир объект транспортной инфраструктуры является не только способом пересечения Керченского пролива, но и местной достопримечательностью.

По данным Inforeactor, Крымский мост начал «обрастать» собственным фольклором, подобно любому памятнику в нашей стране. О нем пишут стихи и песни, легенды и мифы.

Отметим, что строители говорят о появившейся уникальной традиции Крымского моста. Он уточнил, что люди, проезжающие по новой дороге, снимают на видео или фото пейзажи, открывающие перед ними, и загадывают желания.

Напомним, свое официальное название Крымский мост получил в результате народного голосования в декабре 2017 года.

Кроме того, как писала "Правда.Ру", железнодорожная часть моста будет открыта позже. Российское правительство сдвинуло сроки государственного контракта на выполнение работ, связанных с обеспечением транспортной безопасности Крымского моста, на 1 декабря 2019 года. А открытие движения для грузового транспорта планируется на конец 2018 года.

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