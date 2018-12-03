Питерского школьника посчитали экстремистом за создание профсоюза

Любопытное происходит в культурной столице России. Так, одна из школ Санкт-Петербурга обвинила собственного ученика в экстремизме.

Все из-за того, что юноша якобы решил создать профсоюз. Но, как пишут федеральные средства массовой информации, руководство общеобразовательного учреждения идею создания профсоюза "Ученик", мягко говоря, не оценило.

Сам же ученик не считает свою организацию профсоюзом. Это, уверен неравнодушный школьник, нечто вроде "аппарата по решению проблем учащихся". Так, заявляет юноша, "Ученик", например, борется за то, чтобы педагоги не контролировали внешний вид детей и не проводили больше трех контрольных и самостоятельных работ в один учебный день.

Руководство школы же, по-видимому, считает, что у учеников их школы никаких проблем нет и поэтому никакой "аппарат по решению проблем учащихся" не нужен. Директор учебного заведения вызвала организатора "Ученика" к себе в кабинет, называла экстремистом и пугала, что в будущем он может стать дворником.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что учеников одной из школ в Пскове руководство заставляло ходить на занятия по изучению православия. Родителей то, что факультатив вдруг стал обязательным предметом, разумеется, разозлило. Директор же псковской школы возмущения взрослых не поняла. В Пскове, заметила она, учить православие нужно обязательно, ведь "кругом православие, тут везде храмы!".

Фото: Fotodom. ru

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