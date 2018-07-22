Якутия к концу года наконец достроит железную дорогу

Железную дорогу в Якутии достроят к концу 2018 года. С таким заявлением выступил врио главы республики Айсен Николаев. Из федерального бюджета уже выделили 1,9 миллиарда рублей.

Фото: rzd.ru

Стоит пояснить, что, посещая Мегино-Кангаласский улус Айсен, политик побывал на ж/д вокзале в населенном пункте Нижний Бестях. Весь комплекс занимает более 100 гектаров: это 28 километров путей, 70 стрелочных переводов и более 100 зданий различного назначения.

Николаев подчеркнул, что "подведение" сюда железнодорожного пути заняло много лет, однако с помощью федеральных средств это дело доведут до конца. Генподрядчик "Железные дороги Якутии" уже начал работать. Это позволяет заявить: в последние месяцы 2018 года откроется грузовое и пассажирское сообщение.

Поясним, железнодорожная трасса в регионе на большом количестве участков работает в режиме временной эксплуатации. Так происходит и на отрезке Томмот — Нижний Бестях.

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