Мария Захарова прокомментировала поставки ракет ATACMS Украине

Мария Захарова: "...американцы держат фигу в кармане"

1:01 Your browser does not support the audio element. Россия

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала поставки ракет ATACMS Украине из США, которые были осуществлены уже в марте, заранее, до утверждения пакета финансовой помощи.

Фото: commons.wikimedia.org by Сурен is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

США, по мнению российских дипломатов, намерены использовать демагогию вокруг мирных переговоров в Швейцарии для перевооружения и дополнительного оснащения киевского режима.

"Мировое большинство должно знать, какую фигу американцы держат в кармане. План Вашингтона до тошноты прост: затащить всех под предлогом "мирных намерений" на пустую сходку, а самим нарастить террористический потенциал Зеленского"

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что никакого прекращения огня на время переговоров не будет, в Швейцарию наша страна делегатов не отправит.

Владимир Путин также говорил, что в Швейцарии представителей России не ждут. Без России никакие мирные переговоры состояться не могут.