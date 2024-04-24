Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала поставки ракет ATACMS Украине из США, которые были осуществлены уже в марте, заранее, до утверждения пакета финансовой помощи.
США, по мнению российских дипломатов, намерены использовать демагогию вокруг мирных переговоров в Швейцарии для перевооружения и дополнительного оснащения киевского режима.
"Мировое большинство должно знать, какую фигу американцы держат в кармане. План Вашингтона до тошноты прост: затащить всех под предлогом "мирных намерений" на пустую сходку, а самим нарастить террористический потенциал Зеленского"
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что никакого прекращения огня на время переговоров не будет, в Швейцарию наша страна делегатов не отправит.
Владимир Путин также говорил, что в Швейцарии представителей России не ждут. Без России никакие мирные переговоры состояться не могут.
Существует обширное разнообразие пород собак в мире.