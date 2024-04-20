Рано радуются: Apple Pay в мае может заработать в Евросоюзе, но не в России

Американская корпорация Apple может разрешить в мае использовать Apple Pay для бесконтактной оплаты пользователям из ЕС, но не России, сообщает iPhones. ru.
Об изменении политики Apple ранее написал портал 9to5Mac.
Сейчас в Евросоюзе разработчики могут создавать аналоги "яблочного" приложения, но те не открываются при поднесении телефона к терминалу или двойном нажатии на кнопку блокировки. После смягчения политики Apple это станет возможным.
При этом российские Telegram-каналы тиражируют новость так, будто России это изменение тоже коснётся, отмечает iPhones.ru. Однако в публикации 9to5Mac подчёркивается, что новшество распространяется только на страны Евросоюза, а не всего мира.
В начале апреля ФАС РФ запросила у Apple информацию о причинах запрета использовать другие платежные системы в России. Однако корпорация пока не ответила.
Ранее родственники Шахина Аббасова, зарезавшего 24-летнего мотоциклиста в Люблино, принесли свои извинения в связи с трагедией.
Продюсер Иосиф Пригожин показал гостей и огромный торт со дня рождения певицы Валерии.