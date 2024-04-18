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Владимир Путин провёл встречу по видеосвязи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом

Владимир Путин провёл встречу с губернатором Мурманской области по видеосвязи

0:48
Россия

Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с губернатором Андреем Чибисом по видеосвязи и узнал о состоянии его здоровья.

Владимир Путин провёл встречу с губернатором Мурманской области по видеосвязи
Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

На губернатора Мурманской области Андрея Чибиса было совершено вечером 4 апреля вечером. Преступник напал на губернатора с ножом и ранил его. Злоумышленник был схвачен и допрошен. Свой поступок он попытался объяснить личной неприязнью к Чибису, которого никогда ранее не видел и не знал.

Сейчас Андрей Чибис уже выписался из больницы, приступил к работе. Он передал президенту презентацию с отчётом и рассказал, что экономические показатели области находятся на подъёме. Также он рассказал, что зафиксирован рост численности населения. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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